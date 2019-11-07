Платил за секс: Малахов разоткровенничался с Собчак

Малахов признался, что платил за секс

Телеведущий Андрей Малахов в YubeTube-шоу «Осторожно, Собчак !» признался , что в его жизни бывали случаи, когда он платил женщинам за секс. Поводом для откровения стало обсуждение недавно вышедшего в эфир выпуска программы «Прямой эфир» о девушках, работающих в эскорте.

В передаче, как ранее сообщал «Рамблер», были озвучены «расценки» на популярных блогерш. Так, например, Кира Майер стоит 1,5 тысячи долларов за ночь, Дарья Друзьяк — 2,5 тысячи. При этом выводы в программе были сделаны на основе журналистских расследований, когда корреспонденты, представляясь девушкам богатыми бизнесменами, пытались договориться с ними об интиме. В результате Кира Майер, приглашённая в качестве гостьи, выбежала из студии, а Дарья Друзьяк свела все сказанное в шоу в шутку.

Ксения Собчак, обсуждая с Малаховым выпуск, поинтересовалась, не боялся ли телеведущий, что Майер после всего случившегося могла наложить на себя руки. Журналист в ответ пустился в рассуждения об отношении к «древнейшей» профессии.

«Между дамами, стоящими на вокзалах, и теми, кто продается богатым мужчинам, особой разницы нет. Только цена. Но упаковка у эскортниц настолько красивая, что молодые девочки не понимают, что это плохо», — заявил Малахов, подчеркнув, что выступил в качестве «невкусной таблетки, которая может излечить общество от этой заразы».

Резюмируя вышесказанное, журналист отметил, что и сам раньше платил женщинам за секс, чем вызвал неподдельное удивление у Собчак.