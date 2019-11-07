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«Позвонила и накричала»: подробности конфликта Малахова с Пугачевой 

Рамблер 1 час назад
Малахов рассказал о конфликте с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Малахов в YouTube-шоу «Осторожно, Собчакрассказал подробности конфликта с Аллой Пугачевой, возникшего из-за публикаций в журнале Starhit. По словам журналиста, примадонна однажды накричала на него по телефону, а потом проигнорировала ответный звонок.
Причиной затяжной ссоры между Аллой Пугачевой и Андреем Малаховым стали статьи в журнале Starhit о том, что примадонна якобы приобрела недвижимость на Кипре. В частности, как ранее сообщал «Рамблер», певица негодовала по поводу материала, в котором была размещено фото особняка, который, по данным агентства Cyprus Butterfly, принадлежит Галкину и Пугачёвой. В статье отмечалось, что в большом доме будут открытый бассейн, терраса, сауна, кинотеатр и большой камин. Ориентировочная стоимость объекта — около 2 млн евро. При этом автор статьи уверял, что благодаря кипрской недвижимости семья Пугачевой и Галкина также получит кипрские паспорта.
На публикацию негативно отреагировала примадонна, а юморист заявил, что публикация вышла при участии главного редактора Starhit Андрея Малахова, назвав телеведущего «телесплетником», а его программу на госканале «дешёвым лживым балаганом».
Андрей Малахов пояснил Ксении Собчак, что, являясь главным редактором журнала, он из-за занятости на телевидении физически не успевает вычитывать все материалы, публикующиеся в издании. При этом телеведущий подчеркнул, что мнение о том, что статьями он намеренно хочет «поддеть» звёзд, в корне ошибочно.
«В лучшем случае, я пишу либо разворот, либо колонку для номера. Все! А все думают, что это я все решаю, диктую и пытаюсь кого-то с кем-то рассорить», — заявил журналист.
По его словам, из-за публикации о кипрском особняке Пугачева даже позвонила и накричала на него. Впоследствии, когда телеведущий хотел поговорить с певицей в Прощённое воскресенье, примадонна не взяла трубку.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Алла Пугачева , StarHit , Кипр
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