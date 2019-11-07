Малахов рассказал о конфликте с Пугачевой

«Позвонила и накричала»: подробности конфликта Малахова с Пугачевой

Причиной затяжной ссоры между Аллой Пугачевой и Андреем Малаховым стали статьи в журнале Starhit о том, что примадонна якобы приобрела недвижимость на Кипре . В частности, как ранее сообщал «Рамблер», певица негодовала по поводу материала, в котором была размещено фото особняка, который, по данным агентства Cyprus Butterfly, принадлежит Галкину и Пугачёвой. В статье отмечалось, что в большом доме будут открытый бассейн, терраса, сауна, кинотеатр и большой камин. Ориентировочная стоимость объекта — около 2 млн евро. При этом автор статьи уверял, что благодаря кипрской недвижимости семья Пугачевой и Галкина также получит кипрские паспорта.

На публикацию негативно отреагировала примадонна, а юморист заявил, что публикация вышла при участии главного редактора Starhit Андрея Малахова, назвав телеведущего «телесплетником», а его программу на госканале «дешёвым лживым балаганом».

Андрей Малахов пояснил Ксении Собчак, что, являясь главным редактором журнала, он из-за занятости на телевидении физически не успевает вычитывать все материалы, публикующиеся в издании. При этом телеведущий подчеркнул, что мнение о том, что статьями он намеренно хочет «поддеть» звёзд, в корне ошибочно.

«В лучшем случае, я пишу либо разворот, либо колонку для номера. Все! А все думают, что это я все решаю, диктую и пытаюсь кого-то с кем-то рассорить», — заявил журналист.

По его словам, из-за публикации о кипрском особняке Пугачева даже позвонила и накричала на него. Впоследствии, когда телеведущий хотел поговорить с певицей в Прощённое воскресенье, примадонна не взяла трубку.