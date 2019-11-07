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Вокалистка группы White Ring умерла в 37 лет 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Вокалистка группы White Ring умерла в 37 лет
Фото: страница White Ring в Facebook
Умерла вокалистка американской витч-хаус-группы White Ring Кендра Малия. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте коллектива.
«31 октября 2019 года Кендра Малия покинула нас. Я действительно не знаю, что еще сказать в данный момент, кроме того, что я люблю тебя, Кендра. Кендра навсегда», — говорится в публикации.
Причина смерти певицы не уточняется. Ей было 37 лет.
В конце 2000-х годов второй участник группы Брайан Куркимиллис познакомился с Кендрой Малией на сайте MySpace. В 2010 году они решили создать совестную группу и выпустили первый мини-альбом Suffocation. Последний микстейп White Ring под названием Chaind 2 вышел в мае.
В начале октября стало известно о смерти 56-летней певицы и гитаристки панк-рок-группы The Muffs Ким Шаттак. Она умерла из-за бокового амиотрофического склероза, с которым боролась на протяжении нескольких нет.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое
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