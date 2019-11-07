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Суд отложил рассмотрение иска Кормухиной к Гагариной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Суд отложил рассмотрение иска Кормухиной к Гагариной
Фото: @olgakormuhina
Тверской суд Москвы отложи рассмотрение иска Ольги Кормухиной к Полине Гагариной на 22 ноября, передает РИА Новости. Иск был подан в связи с тем, что Кормухина просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».
Отмечается, что перенос заседания произошел из-за больничного судьи Екатерины Коротовой. Ранее слушание откладывалось из-за неявки ответчиков. Ольга Кормухина обвинила в плагиате коллегу Полину Гагарину за исполнение ее кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
В эфире НСН Кормухина подчеркнула, что в данном случае борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.
«Я иду в суд не ради своих прав, иду ради прав Цоя. Где бы и когда бы я не исполняла это произведение, я говорю: Цой с нами, Цой жив. Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо», — сказала она.
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Теги:
Шоу-бизнес , Виктор Цой , Полина Гагарина , РИА Новости , Москва
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