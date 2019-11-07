Суд отложил рассмотрение иска Кормухиной к Гагариной

Тверской суд Москвы отложи рассмотрение иска Ольги Кормухиной к Полине Гагариной на 22 ноября, передает РИА Новости. Иск был подан в связи с тем, что Кормухина просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».

Отмечается, что перенос заседания произошел из-за больничного судьи Екатерины Коротовой. Ранее слушание откладывалось из-за неявки ответчиков. Ольга Кормухина обвинила в плагиате коллегу Полину Гагарину за исполнение ее кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».

В эфире НСН Кормухина подчеркнула, что в данном случае борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.