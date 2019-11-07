«Дело чести»: Кормухина о споре с Гагариной

Кормухина назвала судебный спор с Гагариной «делом чести»

Как писал «Рамблер», ранее Кормухина подала в суд на Гагарину, обвинив ее в краже аранжировки своего кавера на песню «Кукушка» Виктора Цоя . По словам певицы, в версии Гагариной «содраны» и темп, и вокальная фактура, и отсутствующий в оригинале инструментальный фрагмент.

«Для меня это дело чести! Мне надоело выслушивать, что я пою песню Гагариной!» — подчеркнула исполнительница.

При этом она отметила, что если Гагарина представит разрешение от сына Виктора Цоя на исполнение песни, то ее позиция будет скорректирована.