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Кормухина назвала судебный спор с Гагариной «делом чести» 

Рамблер 27 минут назад
«Дело чести»: Кормухина о споре с Гагариной
Фото: @olgakormuhina
Певица Ольга Кормухина, подавшая в суд на Полину Гагарину из-за аранжировки песни «Кукушка», отметила что для нее не важна финансовая сторона дела, а восстановление справедливости. Об этом она заявила изданию «Ридус».
Как писал «Рамблер», ранее Кормухина подала в суд на Гагарину, обвинив ее в краже аранжировки своего кавера на песню «Кукушка» Виктора Цоя. По словам певицы, в версии Гагариной «содраны» и темп, и вокальная фактура, и отсутствующий в оригинале инструментальный фрагмент.
«Для меня это дело чести! Мне надоело выслушивать, что я пою песню Гагариной!» — подчеркнула исполнительница.
При этом она отметила, что если Гагарина представит разрешение от сына Виктора Цоя на исполнение песни, то ее позиция будет скорректирована.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Кормухина , Виктор Цой , Полина Гагарина , Ридус
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