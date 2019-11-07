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Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной 

Рамблер 31 минуту назад
Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает РЕН ТВ. Экс-монарх готов раскошелиться на несколько сотен тысяч долларов.
Мухамад готов пополнить счета фонда сначала на 195 тысяч фунтов стерлингов, а затем ещё перевести бывшей жене лично около 100 тысяч долларов. Деньги россиянка может получить только при условии, что ни она, ни ее сын никогда больше не попытаются с ним связаться. К тому же Воеводина должна будет закрыть все аккаунты в соцсетях, где она продолжает публиковать фото ребёнка и самого Мухаммада.
Известна реакция модели на предложение бывшего мужа. Россиянка его отклонила и заявила, что будет добиваться проведения ДНК-экспертизы для установления отцовства Мухаммада и доказательства того, что ее сын является наследником экс-короля Малайзии
О скандальном расставании бывшего короля и «Мисс Москва», как ранее писал «Рамблер», стало известно в январе 2019 года. В июле СМИ сообщили, что 49-летний Мухаммад V и 27-летняя россиянка официально развелись. Представитель Мухаммада V рассказал, что его клиент необратимо развелся с ней путем троекратного произнесения слова «талак» по законам шариата. По данным западных СМИ, пара рассталась, когда россиянка была на четвертом месяце беременности. Среди причин развода издание назвало страсть женщины к публичности и видео с одного из реалити-шоу с ее участием, которое не понравилось мужу. Пресса сообщала со ссылкой на источники, близкие к Мухаммаду V, что Воеводина хочет получить после развода квартиру в Москве, дом в Лондоне и ежемесячное пособие в 24 тысячи фунтов стерлингов (почти 1,9 миллиона рублей) в месяц.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Оксана Воеводина , РЕН ТВ , Малайзия
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