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Алена Водонаева о феминизме, эротике, плюс-сайз моделях и дружбе с бывшими эксклюзивно для Рамблер/Live! 

Рамблер 7 ноября 2019
Алена Водонаева о феминизме, эротике, плюс-сайз моделях и дружбе с бывшими эксклюзивно для Рамблер/Live!
Героиней четвертого выпуска шоу Рамблер/live стала телеведущая, журналист, скандальная бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», мать-одиночка и автор книги «Голая» Алена Водонаева.
Зачем прокалывать соски и держать дома общего с бывшим мужем кота, почему ребенка не нужно отдавать в российскую образовательную систему, как дружить с бывшими и их нынешними пассиями, чем опасны плюс-сайз модели, почему после расставания с мужчиной не нужно страдать дольше двух недель и какой будет жизнь через 30 лет — Алена Водонаева эксклюзивно для Рамблер/live.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , рамблер live лайв эфир воронов , Алена Водонаева
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