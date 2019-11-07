Алена Водонаева о феминизме, эротике, плюс-сайз моделях и дружбе с бывшими эксклюзивно для Рамблер/Live!

Алена Водонаева о феминизме, эротике, плюс-сайз моделях и дружбе с бывшими эксклюзивно для Рамблер/Live!

Героиней четвертого выпуска шоу Рамблер/live стала телеведущая, журналист, скандальная бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», мать-одиночка и автор книги «Голая» Алена Водонаева.

Зачем прокалывать соски и держать дома общего с бывшим мужем кота, почему ребенка не нужно отдавать в российскую образовательную систему, как дружить с бывшими и их нынешними пассиями, чем опасны плюс-сайз модели, почему после расставания с мужчиной не нужно страдать дольше двух недель и какой будет жизнь через 30 лет — Алена Водонаева эксклюзивно для Рамблер/live.

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