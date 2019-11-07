Малахов назвал самый опасный выпуск «Прямого эфира»

Телеведущий Андрей Малахов в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказал о самом опасном выпуске своей программы «Прямой эфир» на канале «Россия». От работы над передачей журналиста отговаривала даже его супруга.

По словам телеведущего, речь идёт о выпуске «Прямого эфира» от 26 февраля 2019 года на тему скандала в Самаре, когда жительница города принесла гроб с покойным мужем к зданию местного правительства. Как ранее сообщал «Рамблер», женщина столкнулась с представителями компании-монополиста в сфере похоронного бизнеса, запросившими за погребение большие деньги, которых у семьи не было. В результате вдова решилась на отчаянный шаг.

Малахов уверяет, что, только узнав о произошедшем, «уцепился» за резонансную новость. Однако в процессе разработки темы ему начали поступать десятки звонков от знакомых и незнакомых людей с одним и тем же вопросом о том, действительно ли стоит говорить об инциденте.

«Андрей, зачем, вы что, с ума сошли? Вам что, надоело..», — процитировал Малахов своих собеседников.

По его словам, от работы над выпуском его отговаривала даже его собственная супруга, которая дала понять, что беспокоится о безопасности своей семьи. Впрочем, Малахов, презрев угрозы, все же выпустил резонансную передачу в эфир.