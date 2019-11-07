«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк

«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка рассказала о работе с мужем Заворотнюк на льду

Прошлой зимой мюзикл на льду «Аленький цветочек» посмотрели 200 тысяч человек. Ажиотаж вокруг сказки Сергея Аксакова с Татьяна Навкой в образе красавицы и Петра Чернышева в костюме чудовища был такой огромный, что спектакль было решено повторить.

Ради нескольких шоу, которые пройдут с 6 по 10 ноября в ледовом дворце «Мегаспорт», на лед вновь вернулся Петр Чернышев. И с раннего утра вместе с Навкой репетировал полеты на ледовой арене.

К слову, генеральный прогон едва не стала для обоих спортсменов травмоопасным. Технический состав перепутал тросы, на которых летают главные герои.

«Нас на каждом шагу подстерегают неожиданности. Какой-то человек перепутал тросы и повесил их длиннее. Они начали запутываться в воздухе, — призналась олимпийская чемпионка.

Но мы с Петром додумались, в чем дело. Я попросила их поменять на прежние. Но, оказалось, что их уже нет. Все прогоны очень нервные. Еще два года назад я бы от тросов сошла с ума, но сейчас как-то научилась спокойнее реагировать».

Татьяна тут же вспомнила, как во время шоу в Санкт-Петербурге на сцену внепланово выехала кровать. Так что летающей под куполом спортсменке пришлось проявить невероятные чудеса ловкости, чтобы не набить синяки.

В этот же раз звезда надеется, что все пройдет точно по плану. Ведь в зале — ее пятилетняя дочь Надежда.

«Она очень просилась и будет тут с бабушкой», — добавила Татьяна.

Кстати, уже зимой Надя и сама выйдет на лед. В новогоднем спектакле «Спящая красавица» у малышки есть роль.

«По сюжету есть момент, в котором появляется маленькая девочка, — рассказала Навка. — И кто, если не Надежда? Я у нее спросила, и она на полном серьезе сказала: «буду, хочу».

Не стала капризничать, что болят ножки. И вот с сентября у нее уже по две репетиции в день. Она живет этим образом. Снялась в рекламной кампании и скоро будет на всех билбордах».

Кроме того, Татьяна обрадовалась, что в проект вернулся Петр Чернышев.

«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье, — добавила фигуристка. — Но нужно продолжать жить, особенно мужчине.

И все собранные средства с нашего заключительного шоу 10 ноября мы передадим в поддержу семье Петра. Анастасия (супруга фигуриста Анастасия Заворотнюк с августа находится в больнице — Прим.ред.) — большая умничка и мы надеемся, что сможем ей помочь».

Напомним, над шоу «Аленький цветочек» работали более 1500 человек, разработано и создано 8 тонн декораций. А сами артисты выступают на подвешенный платформе, «летают» над ледовой ареной и выполняют трюки с закрытыми глазами.