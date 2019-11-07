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Лолита захотела отобрать у мужа паспорт Израиля 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Лолита захотела отобрать у мужа паспорт Израиля
Фото: РИА Новости
Лолита захотела отобрать у мужа паспорт Израиля
Муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов может лишиться гражданства Израиля, если их брак признают фиктивным. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, летом 2019 года, незадолго до расставания с супругом, Милявская получила израильский паспорт. Благодаря ей гражданином Израиля стал и Иванов. «КП» утверждает, что мужчина подал на развод почти сразу после получения гражданства.
Юрист Роман Лоторев объяснил газете, что израильский паспорт очень удобен, так как дает право безвизового въезда более чем в 150 стран Европы, Южной Америки, Африки и Азии.
Лолита в ответ на заявление мужа о разводе подала ходатайство о признании своего брака фиктивным. По словам Лоторева, брак могут признать фиктивным, если удастся доказать, что один из супругов вступил в отношения без намерения создать семью.
По данным «КП», адвокат певицы якобы располагает доказательствами, что Иванов не планировал строить с ней семейную жизнь и тайно снимал деньги с ее счетов. По версии газеты, доказать фиктивность брака будет непросто, так как супруги прожили вместе почти десять лет.
Как сообщал «Рамблер», ранее певица сообщила о решении расстаться с мужем Дмитрием Ивановым. Лолита вышла замуж за него в 2010 году, он стал ее пятым супругом.
Милявская рассказала, что они с мужем в последнее время стали «очень ровно» относиться друг к другу. По ее словам, они решили расстаться, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения.
Позже появилась информация, что одной из причин расставания супругов могла стать измена Иванова.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Комсомольская правда , Израиль
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