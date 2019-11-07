«Больно это смотреть и снова переживать»

«Больно смотреть»: отец оценил фильм о Децле

По мнению Толмацкого, в фильме собрали достоверную информацию о Децле.

«Я никак не участвовал в фильме, кроме того, что «я — папа». Мне сложно оценивать, могу сказать лишь, что проделана серьезная работа и это очень правдивое кино», — заявил продюсер.

Он уточнил, что «С закрытыми окнами» — взгляд Супера на судьбу его сына.

«Мне было больно это смотреть и снова все переживать», — заключил Толмацкий.

Вдова музыканта Юлия отказалась участвовать в съемках фильма. Ранее они с сыном обвиняли Супера в попытке «нажиться на имени» Децла.

Фильм «С закрытыми окнами» выйдет 7 ноября, он будет доступен бесплатно.

Как сообщал «Рамблер», Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни.

По словам Толмацкого-старшего, после смерти сына он хотел наладить отношения с его женой Юлией: предложил открыть для нее и внука Тони счета в банке, а также предлагал помощь юриста, чтобы вписать в свидетельство о рождении Тони информацию об отце.

Он опубликовал свидетельство о рождении внука, в графе «отец» там стоит прочерк. Адвокат продюсера Сергей Жорин пояснил, что публикация была сделана из-за опасений вдовы Децла: она считала, что ребенка могут забрать. Таким способом Толмацкий показал, что де-юре ни он, ни его первая жена Ирина не являются бабушкой и дедушкой мальчика и не имеют на него прав.

По его словам, решение не вписывать Децла в документы Юлия объяснила нежеланием сталкиваться с бюрократической волокитой: так ей с Тони было легче путешествовать за границей, не оформляя каждый раз разрешение отца на выезд ребенка.

Продюсер также говорил, что его сын планировал уйти от Юлии, а она якобы шантажировала его отсутствием документов, подтверждающих отцовство.