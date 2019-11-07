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«Больно смотреть»: отец оценил фильм о Децле 

Рамблер 59 минут назад
«Больно это смотреть и снова переживать»
Фото: Instagram
Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что фильм «С закрытыми окнами» Романа Супера и Александра Уржанова о его сыне Кирилле Толмацком (Децл) заставил его снова пережить потерю. Об этом сообщает «Телепрограмма».
По мнению Толмацкого, в фильме собрали достоверную информацию о Децле.
«Я никак не участвовал в фильме, кроме того, что «я — папа». Мне сложно оценивать, могу сказать лишь, что проделана серьезная работа и это очень правдивое кино», — заявил продюсер.
Он уточнил, что «С закрытыми окнами» — взгляд Супера на судьбу его сына.
«Мне было больно это смотреть и снова все переживать», — заключил Толмацкий.
Вдова музыканта Юлия отказалась участвовать в съемках фильма. Ранее они с сыном обвиняли Супера в попытке «нажиться на имени» Децла.
Фильм «С закрытыми окнами» выйдет 7 ноября, он будет доступен бесплатно.
Как сообщал «Рамблер», Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни.
По словам Толмацкого-старшего, после смерти сына он хотел наладить отношения с его женой Юлией: предложил открыть для нее и внука Тони счета в банке, а также предлагал помощь юриста, чтобы вписать в свидетельство о рождении Тони информацию об отце.
Он опубликовал свидетельство о рождении внука, в графе «отец» там стоит прочерк. Адвокат продюсера Сергей Жорин пояснил, что публикация была сделана из-за опасений вдовы Децла: она считала, что ребенка могут забрать. Таким способом Толмацкий показал, что де-юре ни он, ни его первая жена Ирина не являются бабушкой и дедушкой мальчика и не имеют на него прав.
По его словам, решение не вписывать Децла в документы Юлия объяснила нежеланием сталкиваться с бюрократической волокитой: так ей с Тони было легче путешествовать за границей, не оформляя каждый раз разрешение отца на выезд ребенка.
Продюсер также говорил, что его сын планировал уйти от Юлии, а она якобы шантажировала его отсутствием документов, подтверждающих отцовство.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Уржанов , Роман Супер , Кирилл Толмацкий , Сергей Жорин
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