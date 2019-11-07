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Бриджит Бардо осудила жителей Французской Полинезии за поедание собак 

РИА Новости 1 час назад
Бриджит Бардо осудила французов за поедание собак
Фото: © AP Photo / Remy de la Mauviniere
Брижит Бардо осудила практику употребления собак в пищу во французской Полинезии в открытом письме, адресованном ее властям, сообщает France Info.
Она назвала подобные действия "недопустимыми и постыдными на территории Франции, в мировом туристическом рае, где продолжается отвратительная нелегальная практика продажи собачьего мяса прямо под носом у властей".
"Если они (власти, — Прим.ред.) не хотят быть сообщниками, они не могут это игнорировать", — отметила актриса.
Многие местные организации, занимающиеся защитой прав животных, подтверждают, что в Полинезии действительно существует такой обычай.
Полинезийское руководство пока никак не отреагировало на критику.
После ухода из кино актриса основала и возглавила фонд своего имени по защите животных и активно занимается борьбой за их права.
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Теги:
Шоу-бизнес , Франция , Французская Полинезия
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