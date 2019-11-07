Бриджит Бардо осудила французов за поедание собак

Бриджит Бардо осудила жителей Французской Полинезии за поедание собак

Брижит Бардо осудила практику употребления собак в пищу во французской Полинезии в открытом письме, адресованном ее властям, сообщает France Info.

Она назвала подобные действия "недопустимыми и постыдными на территории Франции , в мировом туристическом рае, где продолжается отвратительная нелегальная практика продажи собачьего мяса прямо под носом у властей".

"Если они (власти, — Прим.ред.) не хотят быть сообщниками, они не могут это игнорировать", — отметила актриса.

Многие местные организации, занимающиеся защитой прав животных, подтверждают, что в Полинезии действительно существует такой обычай.

Полинезийское руководство пока никак не отреагировало на критику.

После ухода из кино актриса основала и возглавила фонд своего имени по защите животных и активно занимается борьбой за их права.