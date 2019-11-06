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Звезда сериала «Отчим» пожаловалась на преследование фаната 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Звезду сериала «Отчим» преследует фанат
Фото: Инстаграм
Тревожными новостями Карина Андоленко поделилась в своем микроблоге. Она написала, что некий мужчина поселился в отеле в соседнем с ней номере и утром поджидал ее около двери. Она призналась, что замечала поклонника и раньше. Актриса призвала уважать личное пространство друг друга. Однако впоследствии она удалила пост. Прошло несколько дней, и Карина вновь вернулась к этой теме.
Она рассказала, что мужчина начал «преследовать моих коллег по театру, выслеживать их, выискивать их личные номера и что-то от них требовать, просить дать личные данные, просить личные встречи». Как выяснилось, артистка знает имя преследователя — Евгений.
Андоленко лично обратилась к фанату. Она попросила его перестать следить за ее знакомыми и за ней лично. Обращаясь к Евгению, артистка предупредила его, что его действия называются преследованием, что уголовно наказуемо.
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Теги:
Шоу-бизнес , Карина Андоленко
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