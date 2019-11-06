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Дочь Захарова не смирилась со смертью отца 

Рамблер 1 час назад
Дочь Захарова не смирилась со смертью отца
Фото: РИА Новости
Работа над последним спектаклем художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова помогает его дочери Александре пережить смерть отца. Об этом заявил Teleprogramma.pro директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Как писал «Рамблер», Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни. Перед своей смертью режиссер работал над спектаклем «Капкан» по роману Владимира Сорокина. По словам Варшавера, работа над спектаклемсценарий которого Марк Захаров лично переписывал семнадцать раз, идет полным ходом.
«Закончить его (спектакль) была последняя воля Марка Анатольевича, над постановкой работает его дочь Александра. Спектакль спасает Сашеньку от слез. Помогает ей пережить большую потерю», — заявил Варшавер.
Он также отметил, что на 40-й день со дня смерти Захарова его родные и близкие друзья обязательно придут на его могилу. Марк Захаров руководил театром «Ленком» с 1973 года. Каждая его постановка становилась событием в театральной жизни Москвы: «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Захаров также снял культовые фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Формула любви».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Марк Захаров
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