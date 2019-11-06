Бабкина изводит себя ревностью из-за молодого мужа 

Надежда Бабкина в беседе с журналистами «Комсомольской правды» призналась, что ее супруг Евгений Гор специально общается с молодыми девушками, чтобы вывести ее на эмоции. При этом певец, по ее словам, уверяет, что артистка «даст фору» любой молодой сопернице.
Бабкина заявила, что, видя мужа в обществе девиц, ее начинает потряхивать.
«Он все это знает и, видимо, провоцирует. Хотя в своё время Женя отвадил всех мужиков, которые звонили, приглашали куда-то», — отметила певица.
Бабкина подчеркнула, что не торопится выходить замуж за Гора, несмотря на то, что он периодически делает ей предложение. По словам певицы, она просто не хочет «портить ему паспорт». В шутку артистка иногда предлагает найти супругу девушку, на что музыкант заявляет, что его жена даст фору любой молодой девице. Пара живет вместе уже 16 лет и, по словам обоих, счастливо.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей обрушились с критикой на Надежду Бабкину, упрекнув её в проведении очередной пластической операции. Поводом для бурного обсуждения стала фотография, опубликованная артисткой в Instagram. На снимке певица изображена в красном брючном костюме. Некоторые пользователи восхитились эффектным нарядом артистке, однако большинство из них обратили внимание на неестественное лицо певицы. Часть комментаторов посчитали, что Бабкина воспользовалась фотошопом, остальные заподозрили звезду в проведении очередной пластической операции. Подписчики заявили, что народной артистке РФ не стоило «натягивать» лицо, потому что она уже «сама на себя не похожа».