Бабкина изводит себя ревностью из-за молодого мужа

Надежда Бабкина в беседе с журналистами «Комсомольской правды» призналась , что ее супруг Евгений Гор специально общается с молодыми девушками, чтобы вывести ее на эмоции. При этом певец, по ее словам, уверяет, что артистка «даст фору» любой молодой сопернице.

Бабкина заявила, что, видя мужа в обществе девиц, ее начинает потряхивать.

«Он все это знает и, видимо, провоцирует. Хотя в своё время Женя отвадил всех мужиков, которые звонили, приглашали куда-то», — отметила певица.

Бабкина подчеркнула, что не торопится выходить замуж за Гора, несмотря на то, что он периодически делает ей предложение. По словам певицы, она просто не хочет «портить ему паспорт». В шутку артистка иногда предлагает найти супругу девушку, на что музыкант заявляет, что его жена даст фору любой молодой девице. Пара живет вместе уже 16 лет и, по словам обоих, счастливо.