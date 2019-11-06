«Стыдно и страшно»: Бузова рассказала о домашнем насилии

Певица и телеведущая Ольша Бузова в интервью «Комсомольской правде» призналась , что сталкивалась с домашним насилием.

«Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин», — заявила певица.

Она также призвала жертв домашнего насилия «не бояться уйти».

«Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины», — подчеркнула Бузова.

При этом певица отказалась говорить, кто именно проявлял насилие по отношению к ней.