«Стыдно и страшно»: Бузова рассказала о домашнем насилии 

Певица и телеведущая Ольша Бузова в интервью «Комсомольской правде» призналась, что сталкивалась с домашним насилием.
«Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин», — заявила певица.
Она также призвала жертв домашнего насилия «не бояться уйти».
«Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины», — подчеркнула Бузова.
При этом певица отказалась говорить, кто именно проявлял насилие по отношению к ней.
«Рамблер» писал, что ранее певица Наргиз в эфире передачи «А поговорить?» заявила, что также подвергалась домашнему насилию. По словам звезды, ее избивал бывший муж.