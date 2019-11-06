Егор Крид ищет девочку из Новосибирска

Егор Крид ищет униженную новосибирскую девочку, чтобы поддержать ее

Певец Егор Крид искренне желает помочь школьнице из Новосибирска, которую недавно унизили прямо на чаепитии в учебном заведении. Но не знает, как ее найти, об этом сообщила Teleprogramma.pro Мария Кордупель, PR-директор рэпера.

View this post on Instagram A post shared by Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed) on Nov 6, 2019 at 12:28am PST Напомним, недавно Новосибирск прославился скандальной историей, произошедшей на школьном празднике. Во время внутрикласного чаепития активистка родительского комитета отсадила за отдельный стол одну из девочек. А все из-за того, что ее мать не сдала деньги на «нужды класса». Несчастный ребенок ушел в туалет, чтобы проплакаться и оттуда позвонил маме. В класс девочку вернула учительница. Но мамаша не успокоилась, на сей раз отказав ей в пластмассовом стаканчике. Оскорбленный ребенок опять разрыдался.

Мама малышки объяснила, что не против помощи классу, но ее просьбы показать отчетность родительский комитет игнорировал, а сдавать средства неизвестно на что она не желала. Женщина намеренна судиться с дамой, которая оскорбила ее наследницу. И это при том, что практически весь класс сделал вид, что ничего на самом деле не произошло, сообщили «Известия».

Случай имел огромный общественный резонанс. Обычные люди решили устроить для ребенка волшебный праздник, а также привлечь к поддержке девочки Егора Крида, которого она обожает. Однако пока, сообщает издание, певца не нашли.