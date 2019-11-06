Ольга Бузова осталась без волос

Вот это новость! Похоже, в жизни известной отечественной телеведущей Ольги Бузовой вновь началась черная полоса. На этот раз у девушки появились огромные проблемы со здоровьем, а именно с волосами. Напомним, что красавица долгое время была блондинкой, а после развода с Дмитрием Тарасовым она перекрасилась в темный цвет.

"Мои хорошие, поздравляю вас с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы🌺 и Днём народного единства🇷🇺 Этот праздник установлен в честь освобождения России от польских интервентов. В 1612 году народному ополчению под предводительством Минина и Пожарского была передана великая святыня — Казанская икона Божией Матери, с которой они вступили в осаждённый Китай-город, штурмом взяли его и освободили Московский Кремль! В память об этой победе на Красной площади построен Казанский собор и тысячи храмов в честь Казанской иконы по всей стране. Люди во всём мире обращаются к Богородице за помощью и Она всех утешает! Я всегда чувствую Её помощь, защиту и любовь❤️ Молитва творит чудеса🙌🏻 Но важно не только просить, а уметь благодарить… За всё, что у нас есть и даже за то, чего нет. Всё к лучшему🙏🏼 С праздником! Спасибо @batyushkaonline что говорите нам о главном. С любовью, ваша Оля👸🏻❤️" View this post on Instagram A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Nov 4, 2019 at 1:45am PST

Буквально накануне скандальный участник проекта «Дом—2» на ТНТ Рустам Солнцев заявил, что телеведущая Ольга Бузова имеет большие проблемы с волосами и совсем скоро станет лысой. По его словам, волосы у звезды всегда были плохие от природы, а сейчас их и вовсе почти нет.

«Без дураков: Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике», — заявил молодой человек.

Впрочем, будем верить в то, что это лишь слухи, ведь Ольга ещё слишком молода и красива. Нужно лишь лучше ухаживать за своими волосами.