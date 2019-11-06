Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале

Малахов раскрыл Собчак свою зарплату на Первом канале

По словам Малахова, на Первом канале его зарплата равнялась 50 тысячам долларов в месяц (около 3,2 млн рублей).

На вопрос Собчак, какая у него зарплата сейчас на канале «Россия-1», Малахов ответил, что она «соразмерна» той сумме.

Андрей Малахов работал на Первом канале с 1992 по 2017 годы, вел программы «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят», «Сегодня вечером». После перехода на ВГТРК стал ведущим передач «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!».