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Малахов раскрыл Собчак свою зарплату на Первом канале 

Рамблер 39 минут назад
Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале
Фото: Рамблер
Телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак для Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказал о своих заработках на Первом канале.
По словам Малахова, на Первом канале его зарплата равнялась 50 тысячам долларов в месяц (около 3,2 млн рублей).
Телеведущий признался, что его зарплата не была самой высокой: Владимир Познер и Иван Ургант зарабатывали больше него.
На вопрос Собчак, какая у него зарплата сейчас на канале «Россия-1», Малахов ответил, что она «соразмерна» той сумме.
Андрей Малахов работал на Первом канале с 1992 по 2017 годы, вел программы «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят», «Сегодня вечером». После перехода на ВГТРК стал ведущим передач «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Владимир Познер , Андрей Малахов , Ксения Собчак , ВГТРК
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