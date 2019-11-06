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Леди Гага снялась для обложки модного журнала в бюстгальтере 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Леди Гага показала пикантное фото
Фото: РИА Новости
Американская певица и актриса Леди Гага снялась в бюстгальтере для обложки декабрьского номера журнала Elle, в котором опубликовано интервью звезды с Опрой Уинфри. Кадр появился в Instagram-аккаунте издания.
На снимке Гага позирует в черной шляпе, кружевном лифчике и брюках того же цвета.
«Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом. Но я уцелела и продолжаю идти вперед», — приведена в подписи к фото цитата певицы из интервью.
Автором фотосессии выступил норвежский фотограф Сельве Сундсбе (Solve Sundsbo), который ранее снял обнаженную Анджелину Джоли для обложки новогоднего выпуска Harper's Bazaar.
Пользователи восхитились выбором героини и похвалили снимок.
«Самая сильная женщина на этой чертовой планете. Мы чувствуем тебя, Гага, и мы с тобой», — написал один из пользователей соцсети.
«Она боец, она победитель», — согласился с ним другой.
«Потрясающий снимок», — прокомментировал фото третий.
В мае этого года Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке. Она надела несколько платьев одно на другое. Свой выход Гага завершила раздеванием: под ее третьим платьем оказался комплект нижнего белья черного цвета, колготки в сеточку и сверкающие сапоги на высоких каблуках и платформе.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анджелина Джоли , Стефани Джерманотта , Elle
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