Самая молодая миллиардерша в мире предстала без косметики

Опубликованы фото самой молодой миллиардерши в мире без косметики

Младшая сестра Ким Кардашьян , предпринимательница Кайли Дженнер, вышла за покупками без косметики. Фотографии папарацци публикует

SPOT / BACKGRID / Legion-Media

22-летнюю знаменитость запечатлели в премиальном магазине What Goes Around Comes Around в Беверли-Хиллз, США, во вторник, 5 ноября. На ней был бледно-розовый спортивный костюм и белые кроссовки на платформе, а также крупные серебряные серьги-кольца и солнечные очки. На снимках видно, что на лице Дженнер нет макияжа.

В октябре Кайли Дженнер ответила на вопросы поклонников о беременности. В частности, она рассказала об изменениях, которые произошли с ее телом после родов. По словам Дженнер, на ее груди, ягодицах и бедрах появились растяжки, и она не стала от них избавляться.