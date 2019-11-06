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Опубликованы фото самой молодой миллиардерши в мире без косметики 

Lenta.ru 34 минуты назад
Самая молодая миллиардерша в мире предстала без косметики
Фото: Reuters
Младшая сестра Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, вышла за покупками без косметики. Фотографии папарацци публикует
SPOT / BACKGRID / Legion-Media
22-летнюю знаменитость запечатлели в премиальном магазине What Goes Around Comes Around в Беверли-Хиллз, США, во вторник, 5 ноября. На ней был бледно-розовый спортивный костюм и белые кроссовки на платформе, а также крупные серебряные серьги-кольца и солнечные очки. На снимках видно, что на лице Дженнер нет макияжа.
В октябре Кайли Дженнер ответила на вопросы поклонников о беременности. В частности, она рассказала об изменениях, которые произошли с ее телом после родов. По словам Дженнер, на ее груди, ягодицах и бедрах появились растяжки, и она не стала от них избавляться.
В марте издание Forbes назвало младшую сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
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Теги:
Шоу-бизнес , В мире , Марк Цукерберг , Ким Кардашьян
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