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Малышева пыталась спасти Началову 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
Малышева пыталась спасти Началову
Фото: РИА Новости
Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева пыталась помочь певице Юлии Началовой и советовала ей врачей. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на близкого друга Началовой.
По словам этого человека, серьезные проблемы со здоровьем у певицы начались примерно за два года до смерти.
«Юлька стала сыпаться буквально на глазах. Она обращалась к врачам: из-за подагры у нее начались сильные боли. Плюс ко всему обнаружили сахарный диабет», — рассказал он.
Друг отметил, что певица начала активно заниматься здоровьем, обращалась в разные клиники, «прокапывалась», но решить ее проблему врачи не могли. Им удавалось лишь на время стабилизировать ее состояние.
«Каждый раз врачи, получая результаты ее анализов, ужасались. Они не понимали, как она вообще ходит. Анализы были ужасными. <…> Врачи не знали, что с ней делать», — рассказал он.
Друг отметил, что врачи Началовой были лучшими, но даже они оказались бессильны, как и Малышева.
«Юля с ней познакомилась на ее программе и подружилась. Она ей помогала с контактами врачей, советовала места, где ей могут помочь», — сказал он.
Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Малышева после смерти певицы посвятила ее заболеванию выпуск своей программы и рассказала, что некоторые препараты, обещающие быстрое похудение, грозят развитием подагры.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Елена Малышева
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