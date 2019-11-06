Жигунов резко продал дом, в котором жил с Заворотнюк

Сосед Сергея Жигунова академик Сергей Заграевский рассказал, как актёр спешно избавился от дачного дома в Абрамцеве после расставания с Заворотнюк. Изначально Жигунов покупал участок с домом-развалюхой, но вложил в строительство дома и деньги, и душу, так что сумел построить красивый добротный коттедж.

Изначально Жигунов жил там с женой Верой — строгой, серьёзной и деловитой женщиной. Но вскоре вместо неё на даче стала появляться Настя Заворотнюк, пишет «Собеседник».

Видно было, говорит Заграевский, что пара очень любит друг друга: Сергей буквально расцвёл, живя с любимой женщиной. О том, что отношения у них были серьёзные, говорили и визиты мамы Анастасии на жигуновскую дачу. Сама актриса была всегда приветливой, улыбалась и старалась понравиться соседям.

Часто Жигунов и Заворотнюк устраивали ночные посиделки с друзьями.

Они без конца пели! — цитирует соседа Жигунова издание. — Я ему даже периодически говорил: «Серёж, ты ночью уходи в дом петь. А то ты поёшь так, что у меня стёкла дрожат!» Было видно, что он очень любит Настю.

Потом отношения у пары стали разлаживаться. Сергей всё чаще ходил мрачным, стал редко появляться на даче, пропала куда-то и «прекрасная няня».

В один прекрасный день сосед встретил Жигунова идущего по дороге пешком, что крайне его удивило. Жигунов на приветствие ответил резко и сообщил, что дачу продаёт, а посему прощается с соседом. Было это после того, как газеты сообщили о его разрыве с Заворотнюк. Сам актёр объяснил соседу, что у него нет денег на содержание дома.