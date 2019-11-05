Заводской брак: где оказались выпускники «Фабрики звезд»

Заводской брак: где оказались забытые выпускники «Фабрики звезд»

Starhit вспомнил о некогда популярных выпускниках шоу «Фабрика звёзд» и выяснил, что помешало молодым артистам добиться успеха. Речь пойдёт об алкоголизме, проблемах с психикой, неудачном замужестве, трагических инцидентах.

Ратмир Шишков после окончания «Фабрики» был на пике популярности: группа «Банда», созданная совместно с Тимати Домиником Джокером и Анастасией Кочековой, выпустила несколько громких хитов. 18-летний парень был занят практически круглосуточно на гастролях, в съемке клипов также усердно работал над новыми композициями. Однако в марте 2007 года трагическое происшествие оборвало жизнь популярного артиста. Мерседес, в котором Шишков находился вместе с друзьями, попал в ДТП, загорелся и взорвался. Молодой артист погиб. По словам Тимати, память о певце живет в сердцах его родных и друзей. Сам рэпер недавно назвал сына в честь погибшего товарища.

Мария Алалыкина — выпускница первой «Фабрики». Девушку обожали зрители: несколько месяцев после окончания проекта она гастролировала с другими «фабрикантами» по городам России . Однако в один прекрасный момент певица пропала из поля зрения поклонников. СМИ отмечали что артистка вышла замуж, сменила веру и назвала себя Марьям. При этом она начала негативно высказываться в адрес шоу-бизнеса, который, по ее словам, развращает людей. Брак Алалыкиной с первым мужем распался в 2008 году. Девушка переехала к родителям и начала подрабатывать переводчицей. Позже снова вышла замуж и стала жить в небольшом городе в Дагестане. Со СМИ и поклонниками бывшая артистка не общается.

Выпускница «Фабрики звёзд-7» Наталья Тумишевиц не выдержала напряженного гастрольного графика участников проекта. Несколько месяцев по 2-3 концерта в день довели аж до психиатрической клиники. Медики диагностировали у певицы острое нервное расстройство. При этом сама Тумишевиц заявляла, что во время гастролей находилась под постоянным давлением. Пробыв в клинике несколько недель, девушка выписалась и вернулась в родную Ригу, где сама занялась своей творческой карьерой, поскольку продюсер Константин Меладзе отказался подписывать с ней контракт.

Самая юная участница «Фабрики» Дарья Клюшникова дошла почти до финала шоу, поэтому вошла в состав группы «Нэцкэ». Коллектив просуществовал недолго, вскоре девушка занялась сольной карьерой. В 2012 году певица вышла замуж за актера Алексея Янина, родила сына, поступила в театральный институт имени Щукина. Идиллия в семье кончилась, когда супруга певицы ударил инсульт. В настоящее время Клюшникова с мужем не живет, но часто его навещает. При этом артистка не собирается оставлять карьеру певицы. Недавно она записала совместный трек с репером Бастой.

Любимица Аллы Пугачевой , которая курировала пятую по счету «Фабрикузвезд», Ирсон Кудикова , казалось, преуспела в бизнесе: она основала собственную продюсерскую компанию, а также какое-то время являлась владелицей охранного предприятия и ювелирного бренда. На открытие очередного дела Кудикова заняла крупную сумм денег у самой примадонны. Однако отдать долг вовремя не смогла. Пугачева отправилась в суд. В результате Кудинова была вынуждена продать свою квартиру в Москве, чтобы расплатиться с певицей. В настоящее время «фабрикантка» выпускает журнал Patrick Times, а также иногда даёт концерты.