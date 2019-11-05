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«Торс борца»: Лена Миро осудила Канделаки за неправильные тренировки 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Торс борца»: Миро осудила Канделаки
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро обращается к личности Тины Канделаки чуть ли не чаще других персонажей. Как правило, ее высказывания о генеральном продюсере канала «Матч ТВ» оказываются не самыми лестными.
На этот раз Миро обратила внимание на то, что Канделаки опубликовала книгу о фитнесе. Известно, что телеведущая уже далеко не первый год активно занимается спортом и старается держать себя в прекрасной форме.
Тем не менее, по мнению Миро, телеведущая многое делает неправильно. Она обратила внимание на комплекцию Тины, которую назвала «коренастой». По ее утверждению, «плохие от природы пропорции» тренировками Канделаки сделала еще хуже: по словам Миро, у Тины обозначился «торс борца». Лена убеждена, что женщинам такого физического склада нельзя иметь ярко выраженные мускулы. Она посоветовала продюсеру снизить количество потребляемых калорий, больше тренироваться и посещать занятия йогой.
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Теги:
Шоу-бизнес
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