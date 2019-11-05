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Беременная Анастасия Костенко показала округлившийся живот 

Grazia 1 час назад
Беременная Костенко показала округлившийся живот
Фото: Инстаграм
Модель не может загорать и никогда не "сгорает". Анастасия рассказала, что у нее от природы бледная кожа, поэтому ей достаточно сложно подобрать средство защиты от солнца.
"Девушки, чья кожа, как и моя, бледная (независимо от положения, содержания железа в крови и тд), редко сгорающая, тяжело "впитывающая" загар и легко избавляющаяся от него и так далее? Какими средствами защиты от солнца Вы пользуетесь на отдыхе?" — поинтересовалась Анастасия в Instagram.
Инстаграм
На снимке Костенко показала свой округлившийся живот. Селебрити стояла в профиль и делала селфи в зеркало. На Анастасию был надет яркий топ морковного оттенка.
Инстаграм
Недавно в мини-платье страстно обнималась с мужем и раскрыла свой секрет стройности во время беременности. Костенко вспомнила о пользе красного вина.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко
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