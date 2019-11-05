Беременная Костенко показала округлившийся живот

Беременная Анастасия Костенко показала округлившийся живот

Модель не может загорать и никогда не "сгорает". Анастасия рассказала, что у нее от природы бледная кожа, поэтому ей достаточно сложно подобрать средство защиты от солнца.

"Девушки, чья кожа, как и моя, бледная (независимо от положения, содержания железа в крови и тд), редко сгорающая, тяжело "впитывающая" загар и легко избавляющаяся от него и так далее? Какими средствами защиты от солнца Вы пользуетесь на отдыхе?" — поинтересовалась Анастасия в Instagram.

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На снимке Костенко показала свой округлившийся живот. Селебрити стояла в профиль и делала селфи в зеркало. На Анастасию был надет яркий топ морковного оттенка.

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Недавно в мини-платье страстно обнималась с мужем и раскрыла свой секрет стройности во время беременности. Костенко вспомнила о пользе красного вина.