В «Доме-2» чуть не произошла драка

Участники «Дома-2» чуть не подрались из-за Алёны Рапунцель

Это связано с конкурсом «Человек года на „Доме-2“.

Конфликт между несколькими участниками телешоу „Дом-2“ (ТНТ, 16+) произошел из-за споров вокруг участия Алены Рапунцель ( Владивосток ) в конкурсе „Человек года на „Доме-2“. В итоге он чуть не перерос в массовую драку.

Ранее Алена Рапунцель с успехом выступила на втором этапе конкурса и вышла в третий с максимальным результатом. Однако дальнейшие перспективы Алены, по мнению Сергея Захарьяша и Федора Стрелкова, весьма неоднозначны. Они считают, что Алена мало общается с остальными участниками „Дома-2“, а на „Лобном месте“ обсуждает только свои проблемы с Романом Макеевым, а в остальных обсуждениях не участвует.

Сайт dom2.ru

“Что она сделала для коллектива?» — задают вопрос молодые люди.

В ответ на это Алена говорит, что проживает на «Доме-2» свою жизнь, в которой были и радостные моменты, и много негативных. Все это связано с рождением ребенка и расставанием с Ильей Яббаровым. Нападки в свой адрес Рапунцель сравнила с налетом «трех коршунов».