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СМИ узнали о миллиардах Тимати 

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Раскрыты миллиардные заработки Тимати
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Pres
СМИ посчитали, сколько рэпер Тимати зарабатывает на своих проектах. оказалось, что порядка четырёх миллиардов рублей в год.
Компания Black Star Inc приносит музыканту около двух миллиардов рублей в год, причём половина её доходов — франшизы. Они приносят порядка 800 млн рублей ежегодно, пишет «Медуза». В Black Star Inc входят музыкальный бренд Black Star Inc, линия одежды Black Star Wear, бургерные Black Star Burger, рекламное агентство Global Star и прочее.
Львиная доля активов принадлежит самому музыканту, его помощнику и гендиректору Павлу Курьянову, женатому на певице Ханне. Самые большие деньги приносит музыкальный лейбл, опекающий сразу несколько известных музыкантов — это почти 990 млн рублей.
Бургерные приносят Тимати 500 млн рублей, сейчас их 39, они становятся всё популярнее в российских городах. На бренде одежды музыкант зарабатывает 400 млн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что известный российский рэпер Тимати анонсировал открытие собственного фитнес-клуба в Москве. Находиться спортивный центр будет в одной из башен «Москва-Сити» и примет первых посетителей уже в декабре.
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Теги:
Шоу-бизнес , Тимати , Павел Курьянов
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