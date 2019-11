Раскрыты миллиардные заработки Тимати

СМИ узнали о миллиардах Тимати

СМИ посчитали, сколько рэпер Тимати зарабатывает на своих проектах. оказалось, что порядка четырёх миллиардов рублей в год.

Компания Black Star Inc приносит музыканту около двух миллиардов рублей в год, причём половина её доходов — франшизы. Они приносят порядка 800 млн рублей ежегодно, пишет «Медуза». В Black Star Inc входят музыкальный бренд Black Star Inc, линия одежды Black Star Wear, бургерные Black Star Burger, рекламное агентство Global Star и прочее.

Львиная доля активов принадлежит самому музыканту, его помощнику и гендиректору Павлу Курьянову , женатому на певице Ханне. Самые большие деньги приносит музыкальный лейбл, опекающий сразу несколько известных музыкантов — это почти 990 млн рублей.

Бургерные приносят Тимати 500 млн рублей, сейчас их 39, они становятся всё популярнее в российских городах. На бренде одежды музыкант зарабатывает 400 млн рублей.

