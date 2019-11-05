Анне Вески забросали пирожками в храме Христа Спасителя 

Анне Вески забросали пирожками на концерте в храме Христа Спасителя, сообщают «Дни.ру».
Анне Вески — эстонская певица, Заслуженная артистка Эстонской ССР и кавалер российского Ордена Дружбы «за большой вклад в укрепление российско-эстонских культурных связей, сохранение и популяризацию русской культуры в Эстонской республике». На днях она дала концерт в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Он длился более двух часов, Вески пела вживую, «народ был в восторге». «Между номерами Анне забрасывали цветами и домашними пирожками», — отмечает издание. В апреле, как сообщал «Рамблер», в том же зале церковных соборов храма Христа Спасителя должен был состояться концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. Скандальные певец и пианистка намеревались исполнить произведения Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева, однако их выступление было отменено, возможно, по причине плохих продаж билетов.