Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анне Вески забросали пирожками в храме Христа Спасителя 

Рамблер 56 минут назад
Анне Вески забросали пирожками в храме Христа Спасителя
Фото: globallookpress.com
Анне Вески забросали пирожками на концерте в храме Христа Спасителя, сообщают «Дни.ру».
Анне Вески — эстонская певица, Заслуженная артистка Эстонской ССР и кавалер российского Ордена Дружбы «за большой вклад в укрепление российско-эстонских культурных связей, сохранение и популяризацию русской культуры в Эстонской республике». На днях она дала концерт в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Он длился более двух часов, Вески пела вживую, «народ был в восторге». «Между номерами Анне забрасывали цветами и домашними пирожками», — отмечает издание. В апреле, как сообщал «Рамблер», в том же зале церковных соборов храма Христа Спасителя должен был состояться концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. Скандальные певец и пианистка намеревались исполнить произведения Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева, однако их выступление было отменено, возможно, по причине плохих продаж билетов.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Комментарии1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Иисус Христос , Фредерик Шопен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии
«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии 27
Джонсона заподозрили в связях с РФ
Джонсона заподозрили в связях с РФ 4
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США 324
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском» 535
В «Википедии» ответили на слова Путина
В «Википедии» ответили на слова Путина 1
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение