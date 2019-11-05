Вячеслава Зайцева обхаживает аферист

По его словам, некий Николай Боллоев, который представляется доверенным лицом Зайцева-старшего, получил доступ ко всем документам, недвижимости, банковским картам и акциям модельера.

«Нашим структурам уже нанесены финансовые и интеллектуальные убытки. Ущерб зашкаливает», — заявил Егор Зайцев, заверив, что уже принял необходимые юридические меры.

По сведениям «Экспресс газеты», Николай Боллоев — 19-летний сын основателя компании «Балтика» и бывшего руководителя государственной корпорации «Олимпстрой» Таймураза Боллоева . Молодой человек якобы «обхаживает», «добивается расположения» 81-летнего Зайцева. Недавно тот передал Боллоеву право вести свои дела.