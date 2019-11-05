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Вячеслава Зайцева обхаживает аферист 

Рамблер 1 час назад
Вячеслава Зайцева обхаживает аферист
Фото: РИА Новости
Вячеслав Зайцев стал жертвой мошенника. Об этом, как сообщает «Экспресс газета», заявил его сын Егор.
По его словам, некий Николай Боллоев, который представляется доверенным лицом Зайцева-старшего, получил доступ ко всем документам, недвижимости, банковским картам и акциям модельера.
«Нашим структурам уже нанесены финансовые и интеллектуальные убытки. Ущерб зашкаливает», — заявил Егор Зайцев, заверив, что уже принял необходимые юридические меры.
По сведениям «Экспресс газеты», Николай Боллоев — 19-летний сын основателя компании «Балтика» и бывшего руководителя государственной корпорации «Олимпстрой» Таймураза Боллоева. Молодой человек якобы «обхаживает», «добивается расположения» 81-летнего Зайцева. Недавно тот передал Боллоеву право вести свои дела.
«Не секрет, что (Егор Зайцев. — Прим. ред.) не всегда находит общий язык с отцом и вообще редко заглядывает в здание на проспекте Мира», — отмечает издание.
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Теги:
Шоу-бизнес , Таймураз Боллоев , Вячеслав Зайцев , Егор Зайцев
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