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Декольте Гузеевой взбудоражило Сеть 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Декольте Гузеевой взбудоражило Сеть
Фото: globallookpress.com
Лариса Гузеева выложила в Instagram фото откровенного наряда, в котором она отправилась на встречу с коллегами. Подписчики оценили декольте артистки и предположили, что актриса похудела.
По данным издания Teleprogramma, минувшим летом Гузеева много путешествовала и после празднования своего 60-летия решилась на смену имиджа: перекрасилась в блондинку. Оказалось, что артистка готова и к более существенным переменам во внешности.
5 ноября Гузеева выложила в соцсеть снимок, на котором изображена в полупрозрачной майке и чёрной рубашке, застегнутой не до конца, чтобы продемонстрировать декольте и нижнее белье в тон.
«На вечеринку с коллегами. Фестиваль А. Суриковой. Спасибо, мои дорогие. Я буду самой скромной», — подписала актриса свой пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики звезды бурно отреагировали на фото, оставив под публикацией сотни комментариев.
«Прозрачное в нашем элегантно возрасте не очень, чтобы очень», — отметила пользовательница под ником suzygarper.
«Красивая Женщина, надеюсь не фотошоп», — отметил sergey_1316.
«Похудели класс!» — подчеркнула svitlanamosieenko.
«Тростинка! А телевизор так увеличивает, но не во вред конечно же!» — заявила lisanova75.
Спустя неполные сутки после публикации пост набрал почти 95 тысяч лайков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лариса Гузеева стала участницей скандала, связанного с поминками Николая Караченцова. Вдова актера Людмила Поргина заявила, что не планирует звать ведущую программы «Давай поженимся» на мероприятие посвящённое памяти мужа, поскольку актриса ранее нелестно о ней отозвалась. Гузеева назвала Поргину «веселой вдовой на поминках мужа, которая пила шампанское красными губами».
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Николай Караченцов , Лариса Гузеева
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