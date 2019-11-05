Декольте Гузеевой взбудоражило Сеть

Лариса Гузеева выложила в Instagram фото откровенного наряда, в котором она отправилась на встречу с коллегами. Подписчики оценили декольте артистки и предположили, что актриса похудела.

По данным издания Teleprogramma, минувшим летом Гузеева много путешествовала и после празднования своего 60-летия решилась на смену имиджа: перекрасилась в блондинку. Оказалось, что артистка готова и к более существенным переменам во внешности.

5 ноября Гузеева выложила в соцсеть снимок, на котором изображена в полупрозрачной майке и чёрной рубашке, застегнутой не до конца, чтобы продемонстрировать декольте и нижнее белье в тон.

«На вечеринку с коллегами. Фестиваль А. Суриковой. Спасибо, мои дорогие. Я буду самой скромной», — подписала актриса свой пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики звезды бурно отреагировали на фото, оставив под публикацией сотни комментариев.

«Прозрачное в нашем элегантно возрасте не очень, чтобы очень», — отметила пользовательница под ником suzygarper.

«Красивая Женщина, надеюсь не фотошоп», — отметил sergey_1316.

«Похудели класс!» — подчеркнула svitlanamosieenko.

«Тростинка! А телевизор так увеличивает, но не во вред конечно же!» — заявила lisanova75.

Спустя неполные сутки после публикации пост набрал почти 95 тысяч лайков.