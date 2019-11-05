«Кошмар»: экс-подружка сына Валерии рассказала об отношениях

«Кошмар»: экс-подружка сына Валерии об отношениях со звездным отпрыском

Как ранее сообщал «Рамблер», Валерия изначально негативно отнеслась к отношениям возлюбленных, поскольку Арсений после встречи с девушкой забросил перспективную карьеру классического музыканта. Певица посчитала Шеридан «легкомысленной» и пыталась поговорить с сыном, однако тот якобы устроил ей скандал. Полгода назад пара рассталась. Девушка отметила, что разрыв дался ей с трудом. Поле расставания Анна занялась саморазвитием, окунулась в работу и теперь и слышать не желает о бывшем молодом человеке. По ее словам, в настоящий момент они совсем не общаются.

«Попыток сходиться было несколько, а последняя обратилась в сущий кошмар. Это тот момент, когда в отношениях хуже, чем без них», — цитирует издание слова девушки.

Шеридан подчеркнула, что возобновление общения после разрыва похоже на «отношения в демо-версии».

«Вы не живете вместе, иногда видитесь случайно или специально, улыбаетесь друг другу. Вроде не вместе, а вроде и вместе, только в затяжной ссоре и со вседозволенностью при этом», — отметила модель.

Поэтому девушка пришла к выводу, что, расставаясь, бывшим возлюбленным необходимо прекращать любое общение и ни в коем случае не пытаться возобновить отношения.