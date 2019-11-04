Эксперт «номинировал» Пугачеву на орден Зеленского

Алла Пугачева на концерте в Минске сказала, что до восьмидесяти лет больше на сцене не появится.

Однако ее обещанию поверили не все.

Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе , вспомнил в беседе с журналистами о том, что аналогичное заявление Примадонна сделала и на апрельском концерте в Москве.

Общественник считает странным, почему ее до сих пор не уговорили выступить и в столицах других стран.

«Удивлен тому, что ее концерт до сих пор не прошел в Киеве. Там бы тоже у нее был аншлаг и, возможно, даже Зеленский вручил бы ей орден сразу, а не как Лукашенко, который вместо себя прислал представителя с конфетами "Президент"», — процитировали Манукяна «Дни.ру».