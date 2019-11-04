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Эксперт «номинировал» Пугачеву на орден Зеленского 

Рамблер 1 час назад
Эксперт «номинировал» Пугачеву на орден Зеленского
Фото: Instagram
Алла Пугачева на концерте в Минске сказала, что до восьмидесяти лет больше на сцене не появится.
Однако ее обещанию поверили не все.
Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе, вспомнил в беседе с журналистами о том, что аналогичное заявление Примадонна сделала и на апрельском концерте в Москве.
Общественник считает странным, почему ее до сих пор не уговорили выступить и в столицах других стран.
«Удивлен тому, что ее концерт до сих пор не прошел в Киеве. Там бы тоже у нее был аншлаг и, возможно, даже Зеленский вручил бы ей орден сразу, а не как Лукашенко, который вместо себя прислал представителя с конфетами "Президент"», — процитировали Манукяна «Дни.ру».
Как писал «Рамблер», концерт Примадонны в Минске «прошел на ура». Также был отмечен высокий уровень постановки шоу.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Госдума , Минск
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