Киану Ривз показал любимую женщину 

На благотворительном фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе звезда Голливуда Киану Ривз появился со своей подругой Александрой Грант.
Как пишут СМИ, пара уже достаточно долго вместе и, возможно, даже узаконила свои отношения, но пока официального подтверждения этой информации нет, рассказывает портал life.ru.
55-летний актер никогда не был женат. Возможно, на его образ жизни повлияла трагическая история, случившаяся много лет назад
В конце девяностых годов у Ривз был роман с актрисой Дженнифер Сайм. Дженнифер родила девочку, но дочь Ривза появилась на свет мертвой.
А через пару лет не стало и самой Дженнифер — она погибла в автокатастрофе.
Александре Грант 46 лет, она достаточно успешная художница.
Как сообщал «Рамблер», поклонники потребовали признать Киану Ривза человеком года. Они создали петицию на сайте Change.org.