Киану Ривз показал любимую женщину

Как пишут СМИ, пара уже достаточно долго вместе и, возможно, даже узаконила свои отношения, но пока официального подтверждения этой информации нет, рассказывает портал life.ru.

55-летний актер никогда не был женат. Возможно, на его образ жизни повлияла трагическая история, случившаяся много лет назад

В конце девяностых годов у Ривз был роман с актрисой Дженнифер Сайм . Дженнифер родила девочку, но дочь Ривза появилась на свет мертвой.

А через пару лет не стало и самой Дженнифер — она погибла в автокатастрофе.

Александре Грант 46 лет, она достаточно успешная художница.