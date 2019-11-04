Харламов посвятил Бузовой стихотворение 

Гарик Харламов, как известно, любит пошутить над популярными персонами. Иногда его шутки бывают достаточно обидными. Так, к примеру, часто достается телеведущей Ларисе Гузеевой.
Но к Ольге Бузовой Харламов явно благоволит. Стишок, который он посвятил певице, вполне забавен.
«Бузова с пилою шла на Хэллоуин, тихо напевая «Мало половин», — написал шоумен в инстаграме.
Бузова творчество коллеги по цеху одобрила, поставив смеющиеся смайлики.
Как писал «Рамблер», Харламов в пику большинству представителей шоу-бизнеса, стремящимся к идеальной стройности, выложил в инстаграме ролик, где он показывает огромную порцию какого-то очень аппетитно выглядящего десерта и говорит, что съест это все, даже если потолстеет в четыре раза.