Харламов посвятил Бузовой стихотворение

Но к Ольге Бузовой Харламов явно благоволит. Стишок, который он посвятил певице, вполне забавен.

«Бузова с пилою шла на Хэллоуин, тихо напевая «Мало половин», — написал шоумен в инстаграме.

Бузова творчество коллеги по цеху одобрила, поставив смеющиеся смайлики.