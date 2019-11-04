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«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности 

Рамблер 52 минуты назад
Марина Максимова давала концерт в родной Казани.
Там выступления певицы обычно проходят «на ура», при аншлагах.
Зал был полон и в этот раз, но некоторым зрителям показалось странным поведение исполнительницы.
После концерта в инстаграме пользователя admin_anshlak выложил видеоролик с МакSим и поделился своими впечатлениями.
«Скину видео с концерта Максим позавчера в Казани, хз что с ней, пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок», — приводит его слова «Комсомольская правда».
Надо сказать, что это не первое выступление Максимовой, когда поклонники потом пишут, что с певицей что-то не то. Некоторая неадекватность, к примеру, была отмечена весной на концерте в Стерлитамаке.
В прошлом году прошел слух, что исполнительница решила вообще покинуть сцену из-за проблем со здоровьем. Источник бед видят в тяжелом расставании с любимым человеком, который завел интрижку на стороне, когда МакSим ждала ребенка.
Правда, певица все же нашла в себе силы и после творческого отпуска смогла вернутся к зрителям.
Как сообщал «Рамблер», Марина Максимова попала в серьезное ДТП. Певица ехала на такси в аэропорт, у машины лопнуло колесо и ее занесло на дороге.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Марина Максимова , Комсомольская правда , Казань
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