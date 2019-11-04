«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности

Там выступления певицы обычно проходят «на ура», при аншлагах.

Зал был полон и в этот раз, но некоторым зрителям показалось странным поведение исполнительницы.

После концерта в инстаграме пользователя admin_anshlak выложил видеоролик с МакSим и поделился своими впечатлениями.

«Скину видео с концерта Максим позавчера в Казани, хз что с ней, пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Надо сказать, что это не первое выступление Максимовой, когда поклонники потом пишут, что с певицей что-то не то. Некоторая неадекватность, к примеру, была отмечена весной на концерте в Стерлитамаке.

В прошлом году прошел слух, что исполнительница решила вообще покинуть сцену из-за проблем со здоровьем. Источник бед видят в тяжелом расставании с любимым человеком, который завел интрижку на стороне, когда МакSим ждала ребенка.

Правда, певица все же нашла в себе силы и после творческого отпуска смогла вернутся к зрителям.