«Травим Асмус»: хейтеры хотят развести ее с мужем 

Против Кристины Асмус развернулась организованная травля в социальных сетях и не только.
После выхода на экран фильма «Текст», где актриса снялась в эротической сцене, с чьей-то подачи хейтеры накинулись на молодую актрису.
Об этой неприятной ситуации Асмус заявила в инстаграме.
«Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой. Занижаем рейтинг фильма «Текст» на «Кинопоиске»! Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми ее видео в интернете! Звоним в органы опеки, пишем жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуем страницу дочери!», — написала она гневный пост.
По словам Кристины, все эти призывы она обнаружила только лишь на одном «сатанинском сайте», а их много.
«А вы знали о том, что идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты? Где не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания и инструкции по массовому дерьму в интернете относительно меня и Гарика. Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики. Там даже есть вербовщики и свое начальство».
Подписчики шокированы.
«Не знаю, справилась бы я с таким негативом. Сколько дебилов вокруг. Кристина, держитесь, у вас с юмором все хорошо, да и Гарик всегда рядом», «Крис, ты супер сыграла! Забей, детка».
Как ранее писал «Рамблер», фотографию Кристины Асмус посетители увидели на одном из надгробий на выставке «Некрополь». Вскоре снимок убрали, а компания принесла актрисе извинения.