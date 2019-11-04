Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бузова лысая»: коллега по «Дому-2» выдал секрет певицы 

Рамблер 1 час назад
«Бузова лысая»: коллега по «Дому-2» проговорился
Фото: РИА Новости
Ольгу Бузову поклонники привыкли видеть с роскошными длинными волосами.
Однако, как заявляет участник "Дома-2" Рустам Калганов, это — рукотворная красота. Великолепные кудри — всего лишь качественные искусственные пряди.
«У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков. Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике", — приводит его слова «Комсомольская правда».
Вполне возможно, что природа изначально не одарила Бузову шикарной шевелюрой. Но постоянное наращивание волос усугубило ситуацию.
Дело в том, что при прикреплении дополнительных прядок разрушаются волосяные луковицы собственных волос. Раз за разом их качество становится хуже и хуже, затем появляются проплешины.
Похоже, что в ловушку красоты попалась и поющая телеведущая. Если приглядеться, то на некоторых фотографиях, где Ольга с гладкой прической, видны лобные залысины.
Как писал «Рамблер», недавно в гримерке, где готовилась к концерту Ольга Бузова, заклинило замок.
Видео дня. Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Комментарии2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского» 43
Координаты и время: Киев направил Москве ноту
Координаты и время: Киев направил Москве ноту 1
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
В России отреагировали на планы свержения Зеленского 576
NASA засняло необычную пустыню на Украине
NASA засняло необычную пустыню на Украине 18
Россия захотела новую базу в Сирии
Россия захотела новую базу в Сирии 163
Видео
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
13:32
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
Армия Оружие
«Травим Асмус»: хейтеры хотят развести ее с мужем
00:57
«Травим Асмус»: хейтеры хотят развести ее с мужем
Шоу-бизнес
Россия захотела новую базу в Сирии
01:52
Россия захотела новую базу в Сирии
Армия
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Россия сорвала планы США в Крыму
00:58
Россия сорвала планы США в Крыму
Армия Оружие
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
01:27
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
Политика
Найдено неандертальское ожерелье
01:47
Найдено неандертальское ожерелье
Наука и техника Наука
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
00:47
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение