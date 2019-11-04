«Бузова лысая»: коллега по «Дому-2» проговорился

«Бузова лысая»: коллега по «Дому-2» выдал секрет певицы

Ольгу Бузову поклонники привыкли видеть с роскошными длинными волосами.

Однако, как заявляет участник "Дома-2" Рустам Калганов, это — рукотворная красота. Великолепные кудри — всего лишь качественные искусственные пряди.

«У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков. Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике", — приводит его слова «Комсомольская правда».

Вполне возможно, что природа изначально не одарила Бузову шикарной шевелюрой. Но постоянное наращивание волос усугубило ситуацию.

Дело в том, что при прикреплении дополнительных прядок разрушаются волосяные луковицы собственных волос. Раз за разом их качество становится хуже и хуже, затем появляются проплешины.

Похоже, что в ловушку красоты попалась и поющая телеведущая. Если приглядеться, то на некоторых фотографиях, где Ольга с гладкой прической, видны лобные залысины.