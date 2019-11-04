Бывший муж Лолиты пожаловался, что его «поливают грязью»

Звезда тяжело переживала это неприятное событие. Справиться с обидой ей помогли уход в работу и решение заняться преображением себя самой. Певица сбросила лишние килограммы и изменила имидж.

Иванов особо комментариев не давал, в отличие от свой эмоциональной экс-супруги. Однако в сети и СМИ появилось много информации, выставлявшей мужчину не с лучшей стороны.

Якобы он за спиной жены завел интрижку с девушкой, работающей косметологом, и едва ли не содержал ее за счет певицы.

И лишь недавно, после заседания суда, Дмитрий согласился поговорить с журналистами.

Причина развода, по его словам, был очень тривиальной — угасли чувства.

Свою роль сыграло и то, что из-за специфики работы супруги часто расставались, что, по его мнению, привело к сокращению сферы общих интересов. Они с Лолитой стали отдаляться друг от друга, и в какой-то момент союз перестал иметь смысл.

Супруги пытались как-то справиться с этой проблемой, но ничего не получилось

Как оказалось, астролог Лолиты с самого начала предупреждал, что этот ее брак не будет долгим. Но она до самого развода не рассказывала Дмитрию об этом предсказании.

Также Иванов упрекнул бывшую жену в нежелании иметь совместных детей.

Что касается своего нового романа, то Дмитрий категорически отрицает, что он начался еще тогда, когда они с Милявской состояли в браке.

И, тем более, возмущен он, денег жены на любовницу он не тратил.

На вопрос журналиста о том, как распределялись финансы во время их совместной жизни с певицей, Иванов ответил, что «разные складывались обстоятельства за эти годы».