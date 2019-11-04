Панкратов-Черный оправдал Вележеву за дебош

«Держись»: Панкратов-Черный считает, что Вележеву оскорбили зря

Александр Панкратов-Черный вступился за актрису Вележеву, которую недавно обвинили в том, что она устроила пьяный скандал на борту самолета.

«То, что с ней произошло, я считаю оскорбительным. Милая Вележева. Крепись, держись. Умей терпеть», — приводит слова актера Teleprogramma.pro.

Сама Вележева категорически отказывается признавать, что она дебоширила в полете. По ее словам, она всего лишь выпила символический бокал, а далее ее просто подставили. В итоге у нее сорвался выход на сцену в Израильском театре.

Кстати, у Панкратова — Черного также были конфликты с экипажами самолетов. Как минимум, пару раз его самого снимали с рейсов. Об этом он сам рассказал телезрителям, случившиеся истории он воспринимает с юмором.

Этот случай произошел в нынешнем году.

«Я трое суток не спал. Из Кемерово, Новокузнецка, потом поехал в Барнаул. Был очень уставший. Я летел бизнес-классом. Попросил сто граммов водочки, чтобы уснуть, и плед. Смотрю, что-то пишут. Панкратов-Черный неадекватно себя ведет. Я вышел и попросил прощения у пассажиров, потому что подумал, что из-за меня задержат рейс. И меня сняли с рейса», — рассказал актер.

А эта ситуация была несколько раньше.

«Один раз летел бизнес-классом в Мурманск. Решил пропустить пассажиров эконом-класса. А мне потом сказали, что я опоздал, и не пустили. Ну хорошо, что дождался следующего рейса. Спектакль не был сорван».

Александр заявил, что очень уважает Лидию Вележеву как актрису и как коллега крайне огорчен, понимая ее переживания по поводу сорванного спектакля.

Как сообщал «Рамблер», заслуженная артистка России Лидия Вележева представила свою версию скандала на борту самолета. По словам актрисы, ее сняли с рейса Москва — Тель-Авив за вопрос о причинах задержки рейса.