Лучшей исполнительницей из России стала украинка

Лучшей исполнительницей из России стала певица из Украины

Украинская певица Maruv ( Анна Корсун ) получила премию на MTV Europe Music Awards как лучшая исполнительница от России

В свое время певица победила у себя на родине в финале отбора на конкурс «Евровидение — 2019». Однако на «Евровидение» девушка ехать отказалась, — рассказывает newsru.com.

Во-первых, ее не устроили условия контракта с Национальной общественной телекомпанией Украины.

Также Анна тогда заявила, что не считает для себя возможным превратить свое пребывание на конкурсе в промо-акцию в пользу политиков и не будет выступать ни с какими лозунгами.

В итоге Украина вообще не была представлена на «Евровидении».

Лучшего исполнителя от России на MTV Europe Music Awards выбирали с помощью зрительского голосования. Maruv обошла своих соперников — рэперов Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert.

Церемония вручения премии состоялась 3 ноября в Севилье, Испания. В сетях ходили слухи, что Анна побоится лично получать награду, поскольку это может создать ей проблемы в своей стране.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 23 Окт 2019 в 8:52 PDT Однако Maruv лично вышла на сцену за призом и поделилась фото-видеосвидетельствами церемонии в своем инстаграме.

Как ранее сообщал «Рамблер», церемония награждения лауреатов международной премии за лучшую аудиозапись произведений академической музыки «Чистый звук» и гала-концерт прошли на сцене театра «Новая опера».

Премия была учреждена Российским музыкальным союзом в 2018 году и, несмотря на то, что проводилась впервые, стала событием в российской индустрии звукозаписи.