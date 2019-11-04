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Лучшей исполнительницей из России стала певица из Украины 

Рамблер + ещё 11 11 минут назад
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Фото: Instagram
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) получила премию на MTV Europe Music Awards как лучшая исполнительница от России.
В свое время певица победила у себя на родине в финале отбора на конкурс «Евровидение — 2019». Однако на «Евровидение» девушка ехать отказалась, — рассказывает newsru.com.
Во-первых, ее не устроили условия контракта с Национальной общественной телекомпанией Украины.
Также Анна тогда заявила, что не считает для себя возможным превратить свое пребывание на конкурсе в промо-акцию в пользу политиков и не будет выступать ни с какими лозунгами.
В итоге Украина вообще не была представлена на «Евровидении».
Лучшего исполнителя от России на MTV Europe Music Awards выбирали с помощью зрительского голосования. Maruv обошла своих соперников — рэперов Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert.
Церемония вручения премии состоялась 3 ноября в Севилье, Испания. В сетях ходили слухи, что Анна побоится лично получать награду, поскольку это может создать ей проблемы в своей стране.
Однако Maruv лично вышла на сцену за призом и поделилась фото-видеосвидетельствами церемонии в своем инстаграме.
Как ранее сообщал «Рамблер», церемония награждения лауреатов международной премии за лучшую аудиозапись произведений академической музыки «Чистый звук» и гала-концерт прошли на сцене театра «Новая опера».
Премия была учреждена Российским музыкальным союзом в 2018 году и, несмотря на то, что проводилась впервые, стала событием в российской индустрии звукозаписи.
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Комментарии28 
Теги:
Шоу-бизнес , Украина , Анна Корсун , NEWSru.com
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