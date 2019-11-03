Госпитализацию Семчева опровергли

Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом агентству РИА Новости сообщила его агент Наталья Алгереева.

По ее словам, артист «бодр, весел и здоров и находится дома». Она добавила, что не знает, откуда появилась информация о госпитализации Семчева.

Ранее 3 ноября Telegram-каналы 112 и Mash сообщили, что заслуженный артист России попал в больницу из-за болей в груди. Врачи скорой якобы обнаружили у него нарушение сердечного ритма, и, не сумев нормализовать его на месте, было принято решение об экстренной госпитализации.

16 апреля стало известно, что Семчев в преддверии своего 50-летия похудел на 100 килограммов.

Александр Семчев — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Железнодорожный романс», «Свадьба», «Последний богатырь», «Белая гвардия» и «День выборов».