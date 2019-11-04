«Я не знаю, откуда этот слух»: Семчев заявил, что он здоров

Слухи о тяжелой болезни и госпитализации актера Александра Семчева оказались недостоверными, — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник. «Я не знаю, откуда пошел этот слух. — Я вчера весь день был дома, никого не вызывал. Со мной все хорошо, я здоров. В помощи не нуждаюсь, но спасибо, что обо мне все так заботятся», — приводит издание слова актера. Агент Александра Семчева Наталья посоветовала журналистам не вестись на фейковые сообщения и проверять информацию Ранее «Рамблер» сообщал , что Александр Семчев рассказал что пока не занят в новых постановках МХТ имени Чехова. По его словам, после смерти художественного руководителя театра Олега Табакова ему не предлагали ролей.