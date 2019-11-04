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«Я не знаю, откуда этот слух»: Семчев заявил, что он здоров 

Рамблер + ещё 25 14 минут назад
Слухи о тяжелой болезни и госпитализации актера Александра Семчева оказались недостоверными, — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.
«Я не знаю, откуда пошел этот слух. — Я вчера весь день был дома, никого не вызывал. Со мной все хорошо, я здоров. В помощи не нуждаюсь, но спасибо, что обо мне все так заботятся», — приводит издание слова актера.
Агент Александра Семчева Наталья посоветовала журналистам не вестись на фейковые сообщения и проверять информацию
Ранее «Рамблер» сообщал, что Александр Семчев рассказал что пока не занят в новых постановках МХТ имени Чехова. По его словам, после смерти художественного руководителя театра Олега Табакова ему не предлагали ролей.
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Александр Семчев , Олег Табаков , Московский комсомолец
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