Здоровьем Макса Фадеева серьезно обеспокоились

Звездный адвокат серьезно обеспокоен здоровьем Макса Фадеева

Жорин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Фадеев много и сильно нервничает в последнее время, переживая постоянные скандалы, связанные с разрывом со своими подопечными. Он отметил, что у продюсера больное сердце, и необдуманные поступки коллег могут привести к трагедии. «Прежде, чем оскорблять талантливого человека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях. Публичный хайп на Фадееве может закончиться для него летальным исходом», — заявил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что Фадеев тяжело переживает разрыв с артистами, которые стали ему близки. Жорин, в частности, напомнил об истории с Наргиз Закировой, которая нелицеприятно высказалась о продюсере после того как он разорвал с ней контракт. Жорин также рассказал, что Максиму Фадееву неделю назад стало плохо в своем загородном доме в Подмосковье. Врачи «скорой» диагностировали пациенту предынфарктное состояние.

Ранее «URA.RU» писало, что в эфире шоу «Алена, блин!» Фадеев рассказал, что ему пришлось объясняться с женой Натальей из-за слухов о его теплых отношениях с российской певицей Ольгой Серябкиной. Он уточнил, что подобные слухи распускают обиженные на него артисты из мести за то, что «не стали его музами». Недавно Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA.