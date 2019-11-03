«Я — пенсионер!»: Волочкова сделала сенсационное признание

Анастасия Волочкова , как оказалось, уже 5 лет как пенсионерка. Но документы она не оформляла, хотя примерный размер своей пенсии не поленилась подсчитать.

По ее словам, сумма должна составить около 19 тысяч рублей.

Эту новость она сообщила в эфире телепрограммы «Звезды сошлись». Она посетовала, что все балерины Большого театра, где до сих пор лежит ее трудовая книжка, уходят на заслуженный отдых в 38 лет. А ей уже 43 года.

Волочкова рассказала, что в свое время руководство хотело выжить ее из театра. Уволили ее и Настю Винокур. Причем о своем увольнении балерина узнала из выпуска новостей.

Тогда Анастасия представила в кадры справку о беременности, по ее словам, ее враги были в шоке.

И потом она много лет раз в год ходила в театр и писала заявление на декретный отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, уволить ее не могли.