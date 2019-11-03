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«Я — пенсионер!»: Волочкова сделала сенсационное признание 

Рамблер 2 часа назад
«Я — пенсионер!»: Волочкова сделала сенсационное признание
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова, как оказалось, уже 5 лет как пенсионерка. Но документы она не оформляла, хотя примерный размер своей пенсии не поленилась подсчитать.
По ее словам, сумма должна составить около 19 тысяч рублей.
Эту новость она сообщила в эфире телепрограммы «Звезды сошлись». Она посетовала, что все балерины Большого театра, где до сих пор лежит ее трудовая книжка, уходят на заслуженный отдых в 38 лет. А ей уже 43 года.
Волочкова рассказала, что в свое время руководство хотело выжить ее из театра. Уволили ее и Настю Винокур. Причем о своем увольнении балерина узнала из выпуска новостей.
Тогда Анастасия представила в кадры справку о беременности, по ее словам, ее враги были в шоке.
И потом она много лет раз в год ходила в театр и писала заявление на декретный отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, уволить ее не могли.
«Потом в Большом театре сменилось руководство. Моя трудовая книжка лежит в театре до сих пор. Дайте мне книжку трудовую! Я пенсионер, но не на пенсии! Знаю, что сейчас моя пенсия должна была составлять порядка 19 тысяч рублей», — цитирует слова танцовщицы Teleprogramma.pro.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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