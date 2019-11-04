Волочкова обвинила руководство Большого театра в коррупции

Экс-балерина Анастасия Волочкова заявила о желании вернуться на сцену Большого театра. Она выразила уверенность, что без проблем станцует «Жизель» и «Баядерку».

"Вы мне просто дайте выйти на сцену. Все что они устроили в своем Большом театре — это коррупция, криминал, обливание серной кислотой", — рассказала артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По её словам, 32-м лебедем в кордебалет можно легко попасть за $50 тысяч. Кроме того, есть специальная ставка для главных ролей.

Волочкова также призналась, что так и не получила прав на пенсию, как артист Большого театра. При этом она напомнила, что была прима-балериной.

Танцовщица также добавила, что руководство Большого театра так и не выплатило ей положенную зарплату, которая в начале 2000-х годов составляла около 35 тысяч в месяц.