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Волочкова обвинила руководство Большого театра в коррупции 

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Волочкова обвинила руководство Большого театра в коррупции
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Экс-балерина Анастасия Волочкова заявила о желании вернуться на сцену Большого театра. Она выразила уверенность, что без проблем станцует «Жизель» и «Баядерку».
"Вы мне просто дайте выйти на сцену. Все что они устроили в своем Большом театре — это коррупция, криминал, обливание серной кислотой", — рассказала артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
По её словам, 32-м лебедем в кордебалет можно легко попасть за $50 тысяч. Кроме того, есть специальная ставка для главных ролей.
Волочкова также призналась, что так и не получила прав на пенсию, как артист Большого театра. При этом она напомнила, что была прима-балериной.
Танцовщица также добавила, что руководство Большого театра так и не выплатило ей положенную зарплату, которая в начале 2000-х годов составляла около 35 тысяч в месяц.
Ранее News.ru писал о том, что Анастасия Волочкова раскритиковала спектакль «Машина Мюллер» театра «Гоголь-центр», поставленный режиссёром Кириллом Серебренниковым. По её словам, всё действие — это два часа толпы бегающих и скачущих голышом по сцене мужчин и женщин. Балерина заявила, что зрелище было «крайне неэстетично, омерзительно и просто дико».
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Теги:
Шоу-бизнес , Кирилл Серебренников , Анастасия Волочкова , НТВ
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