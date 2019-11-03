«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни

«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о своей болезни

В программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ Игорь Крутой рассказал, как в свое время врачи спасли ему жизнь.

Дело было 19 лет назад, в Америке. Сам композитор не осознавал до конца степень серьезности своего заболевания, и едва согласился на операцию. А в реальности опасность была немалая.

«Меня обманывали — сказали, что это как аппендицит, но на самом деле знали, что это непросто. И 12 часов наркоза было. Они мне не сказали, насколько это опасно было", — цитирует музыканта dayonline.ru.

Теперь композитор уверен, что доктор, уговоривший его лечь в больницу, подарил ему прошедшие с той поры многие годы жизни.

«Когда я пришел к профессору на консультацию после этого, к другому профессору, тот сказал: А кто вас заставил оперироваться? Вы должны сказать ему огромное спасибо, потому что если бы не он, мне было бы не с кем разговаривать», — вспоминает Игорь Крутой.

Как сообщает «Рамблер», Музыкант Игорь Крутой признался, что стал зависимым от соцсетей. Он зарегистрировался в инстаграме. Теперь артист, как только просыпается утром, сразу проверяет сообщения в соцсети.