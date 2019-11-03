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«Нет совести»: сиделка хотела продать снимки больной Тереховой 

Рамблер 59 минут назад
Сын Тереховой рассказал о подлом поступке сиделки
Фото: РИА Новости
Актриса Маргарита Терехова серьезно больна и уже много лет нуждается в постоянном уходе.
Дети звезды организовали за ней постоянный уход на дому, наняв сиделку, — рассказывает Teleprogramma.pro/
Женщина работала у Тереховой почти восемь лет. Однако когда у родственников накопились к ней претензии, и ее уволили, она решила отомстить бывшим работодателям и заодно подзаработать.
Александр Терехов, сын звезды, рассказал об этой истории в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Он уверяет, что, несмотря на то, что они были уверены, что та ворует вещи у беспомощной больной, они выплатили сиделке все положенные деньги.
А потом вдруг Александру позвонили из Останкино, и сообщили, что эта дама прорывается к одному из известных ведущих.
В итоге выяснилось, что женщина готовилась к этой акции заранее. Она вела записи о состоянии Маргариты, фотографировала ее в надежде когда-нибудь это выгодно продать.
«При этом раньше называла себя членом нашей семьи. Позже она даже не извинилась. У человека просто нет совести», — сказал Александр Терехов
Как ранее писал «Рамблер», о том, что Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера, стало известно около 10 лет назад.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Маргарита Терехова , Александр Терехов , НТВ
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