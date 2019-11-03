Сын Тереховой рассказал о подлом поступке сиделки

«Нет совести»: сиделка хотела продать снимки больной Тереховой

Актриса Маргарита Терехова серьезно больна и уже много лет нуждается в постоянном уходе.

Дети звезды организовали за ней постоянный уход на дому, наняв сиделку, — рассказывает Teleprogramma.pro/

Женщина работала у Тереховой почти восемь лет. Однако когда у родственников накопились к ней претензии, и ее уволили, она решила отомстить бывшим работодателям и заодно подзаработать.

Александр Терехов , сын звезды, рассказал об этой истории в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Он уверяет, что, несмотря на то, что они были уверены, что та ворует вещи у беспомощной больной, они выплатили сиделке все положенные деньги.

А потом вдруг Александру позвонили из Останкино, и сообщили, что эта дама прорывается к одному из известных ведущих.

В итоге выяснилось, что женщина готовилась к этой акции заранее. Она вела записи о состоянии Маргариты, фотографировала ее в надежде когда-нибудь это выгодно продать.

«При этом раньше называла себя членом нашей семьи. Позже она даже не извинилась. У человека просто нет совести», — сказал Александр Терехов

Как ранее писал «Рамблер», о том, что Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера, стало известно около 10 лет назад.