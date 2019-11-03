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«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась 

Рамблер 1 час назад
Предотвратить несчастный случай, едва не случившийся с Татьяной Навкой, успел ее партнер по шоу Петр Чернышов.
Из-за технической ошибки во время ледового представления «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге Татьяна могла всерьез пострадать.
Шла сцена первой брачной ночи Руслана и Людмилы, по замыслу режиссера, главная героиня, роль которой играет Татьяна, должна взлететь в воздух.
Однако кровать слишком рано выкатили на лед, в результате чего Навка сильно ударилась о ее изголовье.
Петр успел подхватить падающую фигуристку, это смягчило удар, сильного травмирования не произошло.
«Все в порядке. И кровать починили. А меня спас Петр Чернышев, который потом очень крепко меня держал. Настоящий рыцарь и кавалер!», — цитирует слова спортсменки 5 канал.
Ранее «Рамблер» писал, что выручку от продажи билетов на одно из своих шоу Навка передаст в пользу Анастасии Заворотнюк и других больных.
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Санкт-Петербург
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