«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась

Предотвратить несчастный случай, едва не случившийся с Татьяной Навкой, успел ее партнер по шоу Петр Чернышов.

Из-за технической ошибки во время ледового представления «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге Татьяна могла всерьез пострадать.

Шла сцена первой брачной ночи Руслана и Людмилы, по замыслу режиссера, главная героиня, роль которой играет Татьяна, должна взлететь в воздух.

Однако кровать слишком рано выкатили на лед, в результате чего Навка сильно ударилась о ее изголовье.

Петр успел подхватить падающую фигуристку, это смягчило удар, сильного травмирования не произошло.

«Все в порядке. И кровать починили. А меня спас Петр Чернышев, который потом очень крепко меня держал. Настоящий рыцарь и кавалер!», — цитирует слова спортсменки 5 канал.