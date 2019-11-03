«Миллион на карманные!»: Стас Пьеха озвучил свои потребности

В программе «Секрет на миллион» Стас Пьеха рассказал, что чувствует себя комфортно, имея миллион рублей в месяц на мелкие расходы.

Главная любовь певца — хорошие машины. Сейчас он ездит на Mercedes Benz, который стоит около 13 миллионов.

«У меня сейчас машина моей мечты. Я ее купил и мне мечтать больше не о чем. У меня квартира с видом на Москву, на которую тоже сам заработал», — приводит слова Стаса «Комсомольская правда».

На содержание сына Петра, который живет с супругой (официально Стас и Наталья не разведены), ежемесячно Пьеха выделяет 350 тысяч, еще 500 переводит матери.

«Мне нужно миллион в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Миллион на карманные!», — ответил певец Лере Кудрявцевой на вопрос о том, сколько денег ему нужно иметь, чтобы жить в свое удовольствие.