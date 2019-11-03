Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Миллион на карманные!»: Стас Пьеха озвучил свои потребности 

Рамблер 3 часа назад
«Миллион на карманные!»: Стас Пьеха озвучил свои потребности
Фото: Instagram
В программе «Секрет на миллион» Стас Пьеха рассказал, что чувствует себя комфортно, имея миллион рублей в месяц на мелкие расходы.
Главная любовь певца — хорошие машины. Сейчас он ездит на Mercedes Benz, который стоит около 13 миллионов.
«У меня сейчас машина моей мечты. Я ее купил и мне мечтать больше не о чем. У меня квартира с видом на Москву, на которую тоже сам заработал», — приводит слова Стаса «Комсомольская правда».
На содержание сына Петра, который живет с супругой (официально Стас и Наталья не разведены), ежемесячно Пьеха выделяет 350 тысяч, еще 500 переводит матери.
«Мне нужно миллион в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Миллион на карманные!», — ответил певец Лере Кудрявцевой на вопрос о том, сколько денег ему нужно иметь, чтобы жить в свое удовольствие.
Ранее «Рамблер» писал, что в подростковом возрасте Стас Пьеха едва не погиб из-за проблем с наркотиками.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
Комментарии2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя 43
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам 597
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену 598
Умерла Мари Лафоре
Умерла Мари Лафоре 37
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду 432
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
06:35
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
В мире Украина
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
07:40
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
Происшествия Статьи
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков
00:15
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение